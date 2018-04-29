أبرزهم تعديل نظام المرور.. إحالة 8 تقارير لجدول أعمال ” الشورى “

نايف السالم(صدى):

قرَّرت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم الأحد، إحالة عدداً من الموضوعات على جدول أعمال المجلس، وذلك خلال الاجتماع الرابع لها من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى.

وشملت الموضوعات التي تم إحالتها، مقترحات قدمها أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وكذلك تقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأحالت عدة تقارير قدمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، تجيز أن يتقدم عضو المجلس باقتراح نظام جديد أو تعديل على نظام نافذ، وكذلك تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح ” نظام دليل إجراءات العمل ” .

وقرَّرت إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مقترح تعديل ” نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ” ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور .

كما أحالت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وهو مقترح مشروع لتعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، و تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1437 / 1438هـ.

ووافقت على إحالة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل المادة 25من نظام إيرادات الدولة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437 / 1438هـ، وعدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.