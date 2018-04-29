عبارة مكشوفة تودي بحياة أب وطفله بمحايل عسير

أبها(صدى):

انقلبت سيارة تحمل 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأحد؛ على طريق بحر أبو سكينة بمحايل، مما أسفر عن وفاة الأب وأحد أطفاله وإصابة البقية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بعسير، محمد بن حسن الشهري، عن تلقيهم بلاغ الساعة 12.1 ظهرا عن انقلاب مركبة وتبين سقوطها وسط عبارة كبيرة تقع بمحاذاة طريق محايل- بحر أبو سكينة.

وتابع : ” تمت مباشرة ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للحادث ” ، لافتًا إلى أن الحصيلة الأولية كانت وفاة طفل وإصابة خمسة آخرين تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة قبل أن يتوفى الأب بعد وصوله المستشفى .