معاناة تستمر لـ7 سنوات.. وتنتهي بـ ” كلية ” معلم

نايف السالم(صدى):

في لفتة إنسانية، أقدم معلم على التبرع بإحدى كليتيه لخاله، لينهي بذلك معاناة يومية للأخير استمرت 7 سنوات.

وتفصيلاً، كان الخال صاحب الـ56 عاماً يخضع لغسيل الكلى لعدة ساعات بشكل يومي، قبل أن يفكر علي الكهل العمري صاحب الـ32 عاماً، ويدرس مادة الحاسة الآلي بثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة النماص في مساعدته.

وأجرى الشاب فحوصات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ليتضح التوافق بينهما، وتجرى عملية جراحية ناجحة لنقل كلية من الشاب إلى خاله العميد بحرس الحدود جاري قاسم العمري.