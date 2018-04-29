وصفات طبيعية للتخلص من مشكلة حبوب الجفن

متابعات(صدى):

من المعروف أنه تسبّب حبوب الجفون قدراً كبيراً من الألم وعدم الراحة ، وكثيراً ما يكون السبب في ظهورها في تلك المنطقة، هو انسداد الغُدد الدهنية.

جرّبي إحدى هذه الوصفات، فهي مليئة بخصائص مضادّة للالتهابات والبكتيريا للتخلص من حبوب الجفون :

الضغط الدافئ

انقعي قطعة قماش نظيفة في الماء الساخن، ثم ضعيها على المنطقة المصابة مع الضغط عليها لمدة 5 دقائق، جرّبي تلك الطريقة على الأقل 3-4 مرات على مدار اليوم للتخلّص من الالتهاب والاحمرار.

الشاي الأخضر

انقعي كيس من الشاي الأخضر في كوب من الماء الفاتر، واخرجيه بعد 5 دقائق، واضغطي عليه للتخلّص من الماء المتساقط، ثم ضعي كيس الشاي على الحبوب لمدة 5-10 دقائق. يُفضّل استخدام تلك الوصفة مرتين على الأقل في اليوم.

الكركم

ضعي مقداراً بسيطاً من الكركم في كوب من الماء الساخن، ثم قلّبي واغلقي الكوب لتجهيز الخليط، بعد بضع دقائق، ضعي قطعة قطن في الخليط ثم ضعيها على جفنكِ مع الضغط برفق لمدة 3-4 دقائق قبل شطف عينيكِ بالماء.

جلّ الألوفيرا

ضعي قطعة قطن في الجلّ ثم اضغطي برفق على المنطقة المصابة لمدة 5 دقائق، ثم اشطفي بالماء، كرّري تلك الطريقة على الأقل يومين يوميًا للحصول على نتائج مرئية.

زيت الكاستور

ضعي طرف أحد الأعواد القطنية في زيت الكاستور، وطبّقيه بلطف على الحبوب في جفنكِ، واتركي الزيت لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر، ويُنصح باستخدامه على الأقل مرتين في اليوم.

بذور الكزبرة

صبّي كوبين من الماء في إناء، وأضيفي إليها كمية قليلة من بذور الكزبرة، ثم اتركي الماء يغلي لمدة 5-10 دقائق قبل إزالة الاناء، بعد ذلك، صفي الماء في وعاء آخر واتركيه حتى يهدأ، ثم انقعي قطعة قطن في الماء المُصفى وضعيها على جفنكِ لمدة 10 دقائق قبل الغسل بماء فاتر، يمكنكِ تطبيق تلك الطريقة مرتين في اليوم.

إذا تسببّت الحبوب في الكثير من الازعاج، يُفضل استشارة الطبيب أولًا، قبل تطبيق أية وصفة.