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حوثيون يرفعون راية الاستسلام ويخضعون للجيش اليمني في البيضاء

حوثيون يرفعون راية الاستسلام ويخضعون للجيش اليمني في البيضاء
فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، عن أن هناك مجموعة من المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي الإيرانية سلّموا أنفسهم إلى قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء.

أوضحت المصادر العسكرية أن مسلحي الحوثي سلّموا أنفسهم مع قائدهم إلى أحد مواقع قوات الشرعية في جبهة قانية محافظتي البيضاء ومأرب.

ومن الجدير بالذكر، أنه سلّم قائد حوثي من قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة، نفسه لقوات التحالف العربي، في منفذ علب الحدودي بظهران الجنوب، أول أمس الجمعة.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 48 دقيقة

الحوثي إرهابي ومصيره الدمار والقتل مثل ما دمر بلد أشقائنا اليمنيين

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