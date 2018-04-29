رفع الايقاف عن شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين

علي القحطاني(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما ” ، اليوم الأحد، عن السماح لشركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين بممارسة نشاط وساطة التأمين اعتبارًا من اليوم الموافق 29 إبريل.

وكانت مؤسسة النقد العربي لأعلنت إيقاف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين اعتباراً من 13 سبتمبر من العام الماضي.

وجاء قرار رفع الإيقاف على خلفية قيام الشركة بمعالجة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير، وأكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.