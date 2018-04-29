المريسل: الهلال تلقى معاملة خاصة من هيئة الرياضة

طلال الغامدي(صدى):

أشار الإعلامي عبدالعزيز المريسل، إلى أن نادي الهلال تلقى معاملة خاصة من جانب الهيئة العامة للرياضة بشأن التعاقد مع لاعبين مميزين، والدعم المالي.

وقال المريسل في حواره لبرنامج ” الحصاد الرياضي ” ، أنه عندما يطلب نادٍ التعاقد مع لاعب، فإنّ الهيئة تقوم بعرض أسماء اللاعبين في المركز المحدد، على النادي فيختار منهم من يريد، لكن الهلال هو النادي الوحيد الذي تلقى دعمًا ماليًا واختار أسماء اللاعبين الذين يرغب فيهم.