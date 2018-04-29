بالفيديو.. فولكس فاجن تصنع حافظات آيفون من معدن السيارات المهشمة في الحوادث

متابعات(صدى):

قامت ذراع فولكس فاجن ستوكهولم بالتعاون مع شركة إدارة العلامات التجارية NordBBD لصنع حافظات هواتف لأبل أيفون 8 مصنوعة من المعدن المدمر في حوادث الكتابة النصية، لتذكير الناس على الدوام بالأمر.

وفي فيديو دعائي للمنتج الجديد، أشارت فولكس فاجت إلى أن “ احتمالية حوادث السيارات أعلى بـ 23 مرة في حالة كتابتك لرسائل نصية أثناء القيادة، ما يوضح مدى أهمية الأمر.. ونعتقد أن حافظات الهواتف هذه ستمثل تذكيرا مستمرا لأي سائق قبل استخدامه للهاتف أثناء القيادة ” .

فولكس فاجن ستصنع 153 حافظة فقط، كل واحد فيهم مختلف عن الآخر لاختلاف مصدره من السيارات المهشمة في الحوادث على مدار الأشهر الأخيرة منذ تطبيق قانون حظر حمل الهواتف في السويد، ويبلغ سعر الأحفظة 69 دولار على حدة، أو ما يعادل 260 ريال سعودي.