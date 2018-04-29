بالصور.. ضبط عمالة مخالفة تنتج الزيوت المغشوشة في مصنع بالخرج

علي القحطاني(صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد مزرعة تستغلها عمالة مخالفة لبيع الزيوت المغشوشة بالخرج، للمرة الثانية خلال 10 أيام.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن العمالة المخالفة تقيم مصنع على المزرعة لصناعة الزيوت المغشوشة بطريقة بدائية.

وأشارت إلى أنه تم 63 ألف عبوة جاهزة للتعبئة وملصقات لتزوير البيانات التجارية؛ بالإضافة لإغلاق الموقع.

وأكدت على أنه تم تسليم العمالة للجهات الامنية لإستكمال الاجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة.