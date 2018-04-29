خادم الحرمين الشريفين يصل جدة قادما من الرياض

حمود العنزي(صدى):

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم إلى جدة قادماً من الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبد العزيز الدولي، كان في استقباله – حفظه الله – عند باب الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.