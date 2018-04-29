التعليم: على المشرفين زيارة 3 مدارس يوميا كحد أدنى
أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، توجيه يشمل تكليف المشرفين بالزيارات اليومية للمدارس بحد أدنى 3 مدارس يوميًا.
وجاء ذلك التوجيه لجميع مديري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ لمتابعة الاجراءات الواردة في تعميم نائب الوزير واجراءات تحقيق الإنضباط المدرسي خلال الفترات المستهدفة .
وتضمن التوجيه توثيق الزيارة في الاستمارة في نفس يوم الزيارة قبل الساعة الرابعة عصرا.
كما تم تكليف مشرفي عموم الوزارة بزيارة جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمتابعة جودة التطبيق.
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