التعليم: على المشرفين زيارة 3 مدارس يوميا كحد أدنى

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، توجيه يشمل تكليف المشرفين بالزيارات اليومية للمدارس بحد أدنى 3 مدارس يوميًا.

وجاء ذلك التوجيه لجميع مديري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ لمتابعة الاجراءات الواردة في تعميم نائب الوزير واجراءات تحقيق الإنضباط المدرسي خلال الفترات المستهدفة .

وتضمن التوجيه توثيق الزيارة في الاستمارة في نفس يوم الزيارة قبل الساعة الرابعة عصرا.

كما تم تكليف مشرفي عموم الوزارة بزيارة جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمتابعة جودة التطبيق.