” كارثة طبية ” .. أطباء يتركون جسد شاب مفتوحا لمشاهدة مباراة محمد صلاح

القاهرة(صدى):

وقعت كارثة طبية في مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية؛ حيث ترك الأطباء والعاملين بالمستشفى جسد شاب يبلغ من العمر 22 عامًا مفتوحًا لمشاهدة مباراة اللاعب المصري محمد صلاح الملتحق بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أمام نادي روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وقالت والدة الشاب المريض أن ابنها دخل إلى المستشفى مريضًا ليقرر الأطباء في عجلة بعد أن تركوه وقتًا طويلًا لمشاهدة المباراة، إجراء جراحة الزائدة الدودية له، ثم يتضح بعد ذلك أنه لم يكن يعاني منها ولكن من مرض آخر.

وأوضح عم الشاب أنهم انتظروا الأطباء حتى 11 ليلًا إلى أن انتهى ثم مضوا لإحضارهم من كافيتريا المستشفى، حيث تابعوا المباراة على شاشة تلفزيونية فيها، ثم دخلوا إلى غرفة العمليات فارتكبوا ذلك الخطأ الطبي الفادح.

وأشار عم الشاب المريض إلى أن الأسرة أنفقت جميع ما لديها لعلاج ابنها الذي لا يزال منذ وقت المباراة حتى أمس السبت طريح الفراش بلا وعي بغرفة للعناية المركزة في المستشفى.