مخاوف يتأثر بها 90% من الرجال

أماني الغامدي(صدى):

قال أخصائ يفي علن النفس ، أنه رغم أن الرجال يبدون أقوياء وحازمين. وبالفعل، فإن الرجال يتأثرون بالكثير من الأمور ويحسبون لها ألف حساب .

ومن أبرز المخاوف التي يتأثر بها معظم الرجال :

1- شكل الجسم

منذ نعومة أظافرهن تتعلم النساء التفكير في جعل شكلهن مثالياً ، إنهن يعتقدن أن عليهن ممارسة الرياضة باستمرار واتباع رجيم غذائي ، وهذا غير موجود عند الرجال ولكن ذلك لا يعني أن الرجال لا يقلقون على شكلهم الجسدي أو يقارنوه بأجساد الرجال الذين يرونهم على صفحات المجلات ، إن لم يكن ذلك صحيحاً، فلماذا برأيكن يقضي الرجال كل هذا الوقت في النوادي الرياضية؟ إن من أسوأ مخاوفه هو أن يلاحظ أحد كرشه الكبير.

2- المال

المال أحد أكثر الأشياء الشائعة التي يقلق منها الرجال. فهم يترعرعون على أن عليهم أن يكونوا المعيل للعائلة ، قد لا يتزوج الرجل ولكنه يقلق من وضعه المادي لأنه يعتقد أن أهم شيء في العلاقة هو المال ، ولكن الاهتمام والرعاية هما من أولويات المرأة. فإذا كان هناك امرأة همها الاول المال فاعلم أنها لا تستحقك.

3- الطول

كيف لا يخاف الرجل من ذلك وأحد أهم مظاهر “الرجل المثالي” هو الطول؟

4- الشعر

شعر الجسد والرأس من مشاكل الرجال الدائمة. كثرة شعر الجسم من أسوأ كوابيس الرجل، والصلع هو الأسوأ.