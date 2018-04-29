مخاوف يتأثر بها 90% من الرجال
قال أخصائ يفي علن النفس ، أنه رغم أن الرجال يبدون أقوياء وحازمين. وبالفعل، فإن الرجال يتأثرون بالكثير من الأمور ويحسبون لها ألف حساب .
ومن أبرز المخاوف التي يتأثر بها معظم الرجال :
1- شكل الجسم
منذ نعومة أظافرهن تتعلم النساء التفكير في جعل شكلهن مثالياً ، إنهن يعتقدن أن عليهن ممارسة الرياضة باستمرار واتباع رجيم غذائي ، وهذا غير موجود عند الرجال ولكن ذلك لا يعني أن الرجال لا يقلقون على شكلهم الجسدي أو يقارنوه بأجساد الرجال الذين يرونهم على صفحات المجلات ، إن لم يكن ذلك صحيحاً، فلماذا برأيكن يقضي الرجال كل هذا الوقت في النوادي الرياضية؟ إن من أسوأ مخاوفه هو أن يلاحظ أحد كرشه الكبير.
2- المال
المال أحد أكثر الأشياء الشائعة التي يقلق منها الرجال. فهم يترعرعون على أن عليهم أن يكونوا المعيل للعائلة ، قد لا يتزوج الرجل ولكنه يقلق من وضعه المادي لأنه يعتقد أن أهم شيء في العلاقة هو المال ، ولكن الاهتمام والرعاية هما من أولويات المرأة. فإذا كان هناك امرأة همها الاول المال فاعلم أنها لا تستحقك.
3- الطول
كيف لا يخاف الرجل من ذلك وأحد أهم مظاهر “الرجل المثالي” هو الطول؟
4- الشعر
شعر الجسد والرأس من مشاكل الرجال الدائمة. كثرة شعر الجسم من أسوأ كوابيس الرجل، والصلع هو الأسوأ.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9659 ] نشر منذ 53 دقيقة
اكثر شئ اتمناه اني اسعد اللي تكون من نصيبي ولا ينقصها شئ
بس زمننا اصبح يعتمد على المظاهر
اتمنى وحدة ماتركز على المظاهر والتصوير
وتخلي متعة حياتنا بيننا اثنيننا ونشكر الله لتدوم سعادتنا وحبنا 💕 لبعض.