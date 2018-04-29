باريس هيلتون: تمنيت الانتحار بعد تسريب فيلمي الإباحي
أكدت النجمة العالمية باريس هيلتون خلال مهرجان تريبكيا السينمائي ، لعرض فيلمها الوثائقي The American Meme ، أن تسريب فيلم إباحي لها مع حبيبها السابق لاعب البوكر المحترف ريك سالومون عام 2004 ، دمر حياتها ، وجعلها تتمنى الموت .
وأضافت هيلتون ، شعرت بأنني مثل المغتصبة وأنني فقدت جزءا من روحي وكنت أتمنى ألا أبقى على قيد الحياة، خاصة أنني تعرضت لانتقادات قاسية.
وقالت ، وقتها كنت أشارك في بطولة مسلسل تليفزيوني، وعندما شعرت بأني كل شيء سلب مني ظننت أنني لن أبقى مثلما كنت من قبل .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 16 دقيقة
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 8 دقائق
إيـــش قِلــت يا شـــيخ نجــــر ونقطـــوه ؟.🤔🙄😳.