باريس هيلتون: تمنيت الانتحار بعد تسريب فيلمي الإباحي

أماني الغامدي(صدى):

أكدت النجمة العالمية باريس هيلتون خلال مهرجان تريبكيا السينمائي ، لعرض فيلمها الوثائقي The American Meme ، أن تسريب فيلم إباحي لها مع حبيبها السابق لاعب البوكر المحترف ريك سالومون عام 2004 ، دمر حياتها ، وجعلها تتمنى الموت .

وأضافت هيلتون ، شعرت بأنني مثل المغتصبة وأنني فقدت جزءا من روحي وكنت أتمنى ألا أبقى على قيد الحياة، خاصة أنني تعرضت لانتقادات قاسية.

وقالت ، وقتها كنت أشارك في بطولة مسلسل تليفزيوني، وعندما شعرت بأني كل شيء سلب مني ظننت أنني لن أبقى مثلما كنت من قبل .