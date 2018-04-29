” شؤون الحرمين ” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت في الإدارة العامة للموارد البشرية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، عن توفر وظائف موسمية للرجال؛ للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1439هـ.

وجاءت المعايير والشروط للتقديم على الوظائف كالتالي:

1) التقديم إلكترونياً عبر بوابة القبول والتسجيل الخاصة بالرئاسة.

2) أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

3) أن لا يقل عمره عن ( 20 ) سنة.

4) أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس وما فوق.

5) الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط.

6) عدم قبول أي مؤهل أقل من الثانوية العامة.

7) أن يكون حسن المظهر والخلق.

8) أن لا يكون على رأس عمل آخر مع شرط وجود إخلاء طرف في حالة سبق له العمل بأي جهة أخرى.

9) أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة و تحت مسؤوليته و أن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

10) اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من أعضاء لجنة المؤقتين.

وأشارت الإدارة إلى أن موعد التقديم غدًا الإثنين الموافق 14/8/1439هـ الساعة 12:00م وينتهي يوم الاربعاء بتاريخ 16/8/1439هـ عن طريق البوابة الإلكترونية للتوظيف الموسمي.

ملاحظة:سيتم ارسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيا .