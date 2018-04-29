أندية الشرقية و الإعلام يكرمون منتخبات اليد السعودية

سعيد العجل(صدى):

كرمت أندية المنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس الإعلام الرياضي بالشرقية بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة اليد ، المنتخب السعودي الأول لكرة اليد بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم لكرة اليد للمرة التاسعة ومنتخب الشباب لكرة اليد بعد حصوله على مراكز مشرفة في كأس العالم التي اختتمت في الجزائر قبل عدة أشهر .

و أقيم حفل التكريم برعاية خالد بن عبد العزيز الصفيان محافظ محافظة القطيف وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية و أساطير اللعبـه و المؤسسات الإعلامية على قاعة الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بنادي الخليج بسيهات .

وشهد حفل التكريم العديد من الفعاليات والتي شملت على عرض مصور لإنجازات المنتخبات السعودية لكرة اليد والتي تعتبر الاكثر نجاحاً على مستوى الألعاب المختلفة الجماعية في المملكة بجانب حوار مباشر مع محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فيما يخص البرنامج الزمني للاتحاد .

قدم محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد جزيل شكره لكافة القائمين على حفل تكريم المنتخبات السعودية لكرة اليد مؤكداً ان هذا ليس بمستغرب على أندية الشرقية و رجال الإعلام في المنطقة الشرقية الذين يعتبرون شريك استراتيجي في كل مناسبة يشارك فيها أخضر اليد على كافة الفئات و أضاف : ” اندية الشرقية ولاده للنجوم وهي الرافد الاساسي للمنتخبات السعودية والان اصبحت السباقة في تكريم المنتخبات بعد الجهات العليا و هم من يستحقون التكريم نظير عملهم الدؤوب لاكتشاف المواهب و النجوم للمنتخبات السعودية ” .