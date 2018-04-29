مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية غربي تعز

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الاحد، غارات على مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابي غربي تعز.

وأسفرت الغارات عن تدمير آليات عسكرية تابعة للمليشيا الإرهابية؛ حيث استهدفت مركبة محملة بسلاح تابعة للحوثيين في منطقة الكمب.

ودمرت الغارات أيضًا مخزن أسلحة تابع للمليشيا الانقلابية في المنطقة ذاتها وتدمير عربة في مفرق العشملة بغارة مماثلة.

واستهدفت المقاتلات تعزيزات للمليشيا الإيرانية خلف محطة كهرباء البرح.