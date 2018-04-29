وظائف شاغرة بشركة ” نوماك ” لتحلية المياة بمدينتين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” نوماك ” ، المتخصصة في مجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توافر عدة وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين بها، وذلك في بيان رسمي صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في مدينتي: ” سكاكا والشعيبة ” .

وأوضحت الشركة، أن هذه الوظائف متاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– فني كهربائي: يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة الكهربائية (الشعيبة).

– مدير المصنع: يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية (سكاكا).

وذكرت ” نوماك ” ، في بيانها الرسمي، أنه يمكن للراغبين في العمل بتلك الوظائف، التقديم والإطلاع على كافة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي:

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