عربة الأحوال المدنية النسائية تقدم خدماتها لمنسوبات ” صحة الرياض “

ندى البليهي(صدى):

بدأت الأحوال المدنية بداية من اليوم الأحد ولمدة خمسة أيام تقديم خدماتها لمنسوبات ” صحة الرياض ” ، عبر الوحدة المتنقلة وبإشراف فريق نسائي كامل.

حيث يتم تقديم خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية “ الزواج، الطلاق ” وتعديل المهن للنساء.

ويأتي ذلك في اطار سعي ” صحة الرياض ” لتفعيل شراكتها المجتمعية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة .

فيما تسعى الأحوال المدنية لتطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية ، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

يذكر أن العربة المتنقلة مجهزة بجميع الإمكانات التي تحتوي على جهاز البصمة والتصوير وأجهزة اتصال حديثة للتواصل المباشر مع وكالة الأحوال المدنية لإنهاء جميع الإجراءات في حينها .