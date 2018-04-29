أمانة الشرقية: حملات ميدانية لإدارة الأمن والسلامة تسفر عن ضبط 31 مخالفا خلال شهر

سعيد العجل(صدى):

أسفرت الحملات الميدانية التي قامت بها إدارة الأمن والسلامة في أمانة المنطقة الشرقية، عن ضبط عدد من المخالفين، وتحرير العديد من المخالفات في الشواطئ والواجهات البحرية والحدائق العامة، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الأمانة، أن الحملات الميدانية بدأت منذ شهر رجب الماضي، واشتملت على منع الباعة المتجولين وافتراش الأرصفة بالواجهات البحرية ومنع اشعال النار من قبل المتنزهين لغرض الشوي ومنع تأجير الدراجات النارية، كما وجهت إنذار لأصحاب السيارات المهملة في الواجهة البحرية وسوق الخضار والفواكه المركزي.

وذكر مدير إدارة الأمن والسلامة الاستاذ شالح العتيبي أن إدارة الأمن والسلامة قامت أيضا خلال الفترة الماضية بالمساهمة في العديد من المناسبات العامة، مثل ” ربيع الشرقية ، ” وومضة نقوش ” ، كما قامت بإعادة 76 طفل من الأطفال التائهين إلى ذويهم، في الواجهات البحرية والمناسبات العامة.

كما ضبطت وصادرت 14 شيشة معسل، و 206 عربية، و إتلاف 425 حلويات متنوعة، كما تم أيضاً رصد 31 مخالف، تم منعهم من استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع الأنظمة والتعليمات البلدية .

وحذرت أمانة المنطقة الشرقية الجميع بالالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية وعدم مخالفتها تفاديا للعقوبات البلدية في هذا الشأن.