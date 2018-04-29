أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين 

سعيد العجل(صدى):

خصصت أمانة المنطقة الشرقية قطعة الأرض رقم (1 )، وذلك في المخطط المعتمد رقم (1/622), في حي البساتين بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية لصالح الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية, بمساحة اجمالية تبلغ 52,744.62 م2 اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون متر مربع واثنان وستون سنتيمتر مربع.

ويأتي قرار تخصيص الموقع المشار إليه بناء على الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة بتخصيص الارض المقام عليها مجمع الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله – للتأهيل بمدينة الدمام والمقام عليها منشآت قديمة من قبل الجمعية، وأمانة الشرقية تحرص كل الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية الكريمة بسرعة تخصيص هذه الأرض لصالح هذه الفئة الغالية علينا جميعا، حتى تتمكن الجمعية من تقديم الخدمات التي يحتاجها ابنائنا من ذوي الإعاقة، ومن ثم يصبحوا عناصر فاعلة ومتفاعلة في المجتمع، كما نوهت الامانة بحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الامير احمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله في دعم هذه الفئة وتقديم الخدمات التي يحتاجونها.

من جهة ثانية تم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم عقارات الدولة لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ( الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية.