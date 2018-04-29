أمانة الشرقية تطلق الثلاثاء القادم ورشة عمل عن حفظ النعمة

سعيد العجل(صدى):

تطلق أمانة المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء القادم الموافق 15/08/1439هـ، ورشة عمل تدريبية تثقيفية توعوية بعنوان: ” حفظ النعمة ” ، والتي سبق وأن أطلقتها الأمانة كمبادرة قبل عدة أشهر، يشارك فيها عدد من المختصين والمهتمين والأكاديميين، وقد تم اختيار وقت هذه الورشة قبل شهر رمضان المبارك لحث المجتمع بعدم الاسراف والمحافظة على النعم.

وذكر المستشار الاعلامي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، في بيان صحافي، بأن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة التي أطلقتها الأمانة خلال الفترة الماضية وعملت عليها منذ أكثر من عام، ودشنت خلالها جهاز المخارج الهوائية الخاص ببرنامج حفظ النعمة، والذي يعمل على تحويل بقايا الأطعمة الى سماد عضوي نقي بنسبة ١٠٠٪‏ ، وتخفيض انبعاث الروائح الغير مستحبة.

وأشار الى أن برنامج حفظ النعمة يأتي إنفاذا لتوجيهات المقام السامي الكريم والذي تضمن الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة وهو ما تعمل عليه أمانة المنطقة الشرقية في المحافظة على البيئة وبالأخص بقايا الأطعمة، وما تسببه من انبعاثات للروائح الغير مستحبة من جراء تراكم هذه النفايات وتأثيرها على المنشآت الصحية بسبب الروائح وتدفق العصارة المتولدة من بقايا الأطعمة.

ولفت الى أن الورشة ستقام على مسرح الأمانة، وستشهد مشاركة واسعة من منسوبات أمانة المنطقة الشرقية و عدد من الجهات الحكومية والخاصة، موضحاً أن الورشة ستتضمن مشاركة مختصين وأكاديميين، وسيتم خلالها تقديم العديد من النصائح والارشادات والطرق لحفظ النعمة، إضافة إلى اعطاء معلومات تثقيفية عن أهمية حفظ النعمة بشكل مبسط وبأسلوب جاذب ومميز، كما تعمل الورشة على تصحيح السلوكيات الغذائية لدى العديد من العائلات، مؤكدا على أن الورشة ستركز على التوعية بالغذاء الصحي المتوازن، والذي يساعد على النمو الصحيح، وكذلك تغيير الكثير من العادات الخاطئة وعدم الإسراف وتقليل كمية الاستهلاك في الطعام، وتقليل الهدر اللامسؤول للطعام، والذي يحث عليه ديننا الحنيف حيث نهى عن الإسراف والتبذير.