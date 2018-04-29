بالفيديو.. أمانة جدة تكشف حقيقة حرقها أحد المشروعات الناشئة

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن إدعاء أحد المواطنين قيام بلدية المليساء بحرق مشروعه الناشيء.

وأكدت الأمانة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الموقع الظاهر في الفيديو عبارة عن أحد التعديات على أرض حكومية مكونة من خيام وصناديق خشبية، وسبق وأن تم إزالتها قبل نحو شهرين ولكن عاود بعض المعتدين البناء المخالف.

وأضافت أنه عند محاولة موظفي الأمانة إزالة التعدي للمرة الثانية الأربعاء الماضي، قام مجموعة من المعتدين بالاعتراض على الإزالة ومقاومة الموظفين، وتم تأجيل الإزالة إلى اليوم الأحد الموافق 13/8/1439هـ، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

وعن اتهام الأمانة بحرق المشروع، أوضحت أنه بعد مغادرة مراقبي بلدية المليساء الموقع بساعات ورد بلاغ للعمليات عن وجود حريق وتم مباشرة الحالة من الدفاع المدني ومندوب البلدية في الساعة الـ2 ظهرًا.

كما أكدت الأمانة على حرصها على دعم المشاريع الناشئة من خلال تنظيم الباعة الجائلين، حيث تعتبر أول من أصدر تصاريح عربات الأطعمة في المملكة، وفي الوقت ذاته تطبق لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية.

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء حرق أحد المشاريع الناشئة لمواطن في بلدية المليساء، متهمًا موظفو البلدية بحرق مشروعه.