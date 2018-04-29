تفاصيل قضية حكم إعدام ” هادي ” .. صالح: ” هؤلاء الحوثيين أغبياء “

فهمي محمد(صدى):

كشف محامي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، محمد المسوري، تفاصيل صدور حكم الإعدام من قبل محاكم الحوثيين على الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكد أن ” صالح ” كان يريد ترك هذه القضية سلاح ولا يتم إصدار حكم بالإعدام على ” هادي ” ، معتبراً هذا الحكم سيقطع سبل التوصل إلى حل سياسي لمصلحة اليمن.

وأضاف أنه حاول منع المحامين من حضور جلسة الحكم؛ نظراً لكون عدم حضورهم سيمنع القاضي من إصدار الحكم، لكنهم لم يسمعوا الكلام، وحجز القاضي القضية وحكم بالإعدام، مؤكداً أن الرئيس صالح قال بالنص حينها: مشو كلامهم هؤلاء الحوثيين أغبياء، ولا يفهمون أدوات حرب وليس سلم ” .

يذكر أن ” هادي ” وسبعة الأشخاص الذين حضروا قمة شرم الشيخ في مصر، قدموا للمحكمة الحوثية بتهمة الخيانة العظمى وجرائم أسموها جرائم عام كامل، عندما طلب هادي استمرار عاصفة الحزم، في أول خطاب له بعد انطلاق عاصفة الحزم.

وأوضح ” المسوري ” أن الرئيس السابق صالح تواصل مع الرئيس هادي مرة واحدة لكن الأخير لم يرد عليه، لذلك لم يتواصل معه نهائياً مرة أخرى، مؤكداً انه كانت هناك واسطة بينهما إلا أنهما لم يلتقيا سوى يوم تسليم علم الجمهورية للرئيس هادي، وكنت حينها حاضرًا مع صالح.