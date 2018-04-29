بالصور.. الكشف عن ” إيسوزو دي ماكس ” أجمل سيارات البيك أب

عادل الحربي(صدى):

كشفت صانعة السيارات اليابانية إيسوزو رسمياً عن تقديم 10 نسخ من D-Max AT35 الإصدار المحدود المسمى المُتسلّل Stealth.

وقد حصلت على عدة تفاصيل جديدة يتضمنها حدائد بالسقف، عتبات جانبية، الشبك الأمامي، مصابيح الضباب، المصد الخلفي المزخرف، مرايا الأبواب والشارات بالأسود، مع طلاء ميكا الكوني الأسود، ما يعطيها سواداً قاتلاً يليق باسمها.

مميزات أخرى متوفرة بينها خلفية بشريط أسود رياضي، مصابيح أمامية LED، مصابيح ضباب، مصابيح ليرزرية على المصد الأمامي.

في داخليتها، تحظى إيسورو D-Max الجديدة بجلد فاخر تم تصميمه خصيصاً لها، إلى جانب شاشة لمسية 9 إنش ونظام صوتي بـ 9 سماعات.

هذا ولن يتم إتاحة إيسوزو D-Max سوى في 10 نسخ بالمملكة المتحدة بسعر 44,005 جنيه استرليني (230,450 ريال).