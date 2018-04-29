بالفيديو.. تبادل إطلاق نار بين أفراد مكافحة المخدرات ومروج في نجران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو، يوثق تبادل طلاق نار بين أفراد من ” مكافحة المخدرات ” ، وأحد مروجيها في منطقة نجران.
حيث أظهر المقطع، مروج المخدرات يبرز سلاحه في إتجاه أفراد المكافحة، ليتبادلوا إطلاق النيران على بعضهم البعض خلال الفيديو.
وذكر عدد من رواد موقع ” تويتر ” ، أن الواقعة أسفرت عن وفاة مروج المخدرات، فيما أصيب ثلاثة أفراد من المكافحة – على حد قولهم.
الجنيي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
اقتلوة وسلمو المسلمين من شرة
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2406 ] نشر منذ 1 ساعة
مسوي فيها انه رجال ..
تم. قتله وفي نار جهنم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 52 دقيقة
خسرت الدنيا والآخرة