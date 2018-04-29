بالفيديو.. تبادل إطلاق نار بين أفراد مكافحة المخدرات ومروج في نجران

راشد آل شريه(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو، يوثق تبادل طلاق نار بين أفراد من ” مكافحة المخدرات ” ، وأحد مروجيها في منطقة نجران.

حيث أظهر المقطع، مروج المخدرات يبرز سلاحه في إتجاه أفراد المكافحة، ليتبادلوا إطلاق النيران على بعضهم البعض خلال الفيديو.

وذكر عدد من رواد موقع ” تويتر ” ، أن الواقعة أسفرت عن وفاة مروج المخدرات، فيما أصيب ثلاثة أفراد من المكافحة – على حد قولهم.