شكوى الأطباء العاطلون من رسوم التدريب بالمستشفيات الحكومية

عادل الحربي(صدى):

أوضح بعض خريجي طب بشري وأسنان العاطلين أنهم يدفعون 2000 ريال شهريًا للمستشفيات الحكومية أو للشؤون الصحية مقابل تدريبهم، وذلك للتسجيل في برامج الزمالة أو إكمال التخصص.

وقال أهالي الأطباء أن الرسوم ارتفعت من 1000 ريال إلى 2000 ريال شهريًا، وهو مبلغ كبير جدًا بالنسبة لميزانيات الأسر والخريجين، لافتين إلى أن بعض أبنائهم يضطرون للعمل في وظائف هامشية لتسديد رسوم التدريب.

وأشار الأهالي إلى أن سبب زيادة رسوم التدريب قلة الوظائف المتاحة لخريجي طب الأسنان وحملة بكالوريوس طب بشري، واشتراط جهات العمل شهادة الخبرة، كما أن الالتحاق ببرامج الزمالة لدى هيئة التخصصات الطبية يتطلب وجود راع للطبيب.

وعلى جانب آخر، صرّح المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الطبية عبدالله الزهيان، أن الهيئة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، بينما أكدت إدارة الإعلام والتوعية بوزارة الصحة، أن الوزارة تتحصل هذه الرسوم من الأطباء الخريجين مقابل ما يتلقونه في مستشفياتها من تدريب وما يكلف ذلك من جهد ووقت واستهلاك.