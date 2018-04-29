توضيح معنى اسم مشروع ” القدية ” الترفيهي

عادل الحربي(صدى):

أوضح الإعلامي زياد المطيري أصل ومعنى كلمة ” القدية ” التي أطلقت على أكبر مشروع ترفيهي في المملكة، لافتًا إلى أنه سمي بالقدية نسبة إلى طريق القوافل ” درب أبا القد ” الذي يمر عبر جبال طويق.

وأضاف ” المطيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر أن ” القد ” هو قطعة من الجلد يربط بها شداد الإبل، وبسبب وعورة الطريق كانت تتقطع تلك القدود، موضحًا أن أهل نجد ينطقونها ” الزدية ” .

ومن الجدير بالذكر، أن طريق أبا القد من الطرق المشهورة حيث أنه حلقة الوصل بين الرياض وبقية بلدان نجد، وهو يسير بشكل ملتوٍ ولا يتسع سوى لجمل واحد فقط، مخترقًا جبال طويق الشاهقة؛ كما أن السير عليه صعب وشاق للغاية.