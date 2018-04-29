” الجمارك ” تتجه لإعادة تصدير التبغ المضبوط بدلا من بيعه

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن أن الهيئة العامة للجمارك، تعتزم إعادة تصدير المواد المضبوطة من التبغ ومشتقاته المهربة، وذلك بدلًا من إعادة بيعها بالمزاد العلني في السوق السعودي، دون إدخالها للسوق المحلي.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخطوة جاءت استشعارًا بدور الهيئة في حماية المجتمع، حيث أكد سليمان الصبي، رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخين ” نقاء ” ، أن خطوة الجمارك بإعادة تصدير كميات التبغ المهربة التي يتم ضبطها تعد ” جيدة ” ، فيما رأى أن الأفضل إتلافها تمامًا.

وأشار ” الصبي ” ، إلى ضرورة تطبيق عقوبات قاسية وصارمة على المهربين، في سبيل الحد من هذه الجريمة.