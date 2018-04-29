متهم في واقعة اعتداء جنسي يغتصب شرطية أثناء توقيفه

لندن(صدى):

أقدم رجل بريطاني متهم في واقعة اعتداء جنسي على إحدى الفتيات ، على اغتصاب شرطة من الشرطة البريطانية أثناء محاولتها القبض عليه في مدينة شيفيلد التابعة لمقاطعة جنوب يوركشير البريطانية.

واعتقلت الشرطة البريطانية المشتبه به، ووجهت له تهما بالاغتصاب، ومهاجمة أفراد الشرطة، وارتكاب جرم جنائي..

وأكدت الشرطة في البيان الإعلامي ، أنه أثناء توجه الشرطية وزميلتها لتوقيف المتهم للاشتباه في ارتكابه واقعة اعتداء جنسي قام باغتصاب الشرطية.

وأضافت، تم اعتقال المتهم ووجهت له تهما بالاغتصاب، ومهاجمة أفراد الشرطة، وارتكاب جرم جنائي. وتم إحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.