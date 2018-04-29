متهم في واقعة اعتداء جنسي يغتصب شرطية أثناء توقيفه
أقدم رجل بريطاني متهم في واقعة اعتداء جنسي على إحدى الفتيات ، على اغتصاب شرطة من الشرطة البريطانية أثناء محاولتها القبض عليه في مدينة شيفيلد التابعة لمقاطعة جنوب يوركشير البريطانية.
واعتقلت الشرطة البريطانية المشتبه به، ووجهت له تهما بالاغتصاب، ومهاجمة أفراد الشرطة، وارتكاب جرم جنائي..
وأكدت الشرطة في البيان الإعلامي ، أنه أثناء توجه الشرطية وزميلتها لتوقيف المتهم للاشتباه في ارتكابه واقعة اعتداء جنسي قام باغتصاب الشرطية.
وأضافت، تم اعتقال المتهم ووجهت له تهما بالاغتصاب، ومهاجمة أفراد الشرطة، وارتكاب جرم جنائي. وتم إحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29097 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
الله يعينك إذا كان عجبها الوضع
لاشفتها ماسكه خفارة على زنزانتك
فأدر أن الوضع ميه ميه🤣🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46388 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه ,,
,, هذا اللي يقول // رحت اصطاد صادوني هههههههه ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3441 ] نشر منذ 2 ساعتين
تشوف واحد يحب الحلا تقول خل الكيكه عندك
ولا واحد يسرق تقول له خل الفلوس معك
شويه عقل
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 2 ساعتين
😅😅😅 على قول المثل بغينا ابلهم فاخذوا غنمنا
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10379 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
رااايق[ عدد التعليقات: 4586 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا عنتر شايل سيفه *!! بس من غير الغمد *!!!
*
هذا يمشي ويقطع *!!! فيه نشاط عجيب *!! هههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه. هذا هــو ألتيــــــس إللــي طـار علـى لجــنة ألمـــزاد .🐐😅😁😂.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29097 ] نشر منذ 59 دقيقة
ياأخوان عندي ملاحظة خارج المااااااضوع:
تنتشر وبكثرة هااليومين
مقاطع سامحوني قبل رمضان🎉🌹
الي يرسلك مثل هاالمقاطع
خذ لك عصى ورح له
أفررررررشه الين ميعض الأرض
يعني تمتحنا طول السنة وتشغلنا
ولا جاء رمضان
ف سامحوني😠👊😡