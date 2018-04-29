” الغذاء والدواء ” متهمة بسرقة خريجات اللغة الإنجليزية

نايف السالم(صدى):

هاجمت مجموعة من خريجات تخصص اللغة الإنجليزية، هيئة الغذاء والدواء، متهمات إياها بأنها سرقت مجهودهن طوال 6 أسابيع بلا مقابل.

وأعربت 15 خريجة في تخصص اللغة الإنجليزية، أن الهيئة استعانت بهن في برنامج تدريبي لمدة 6 أسابيع، لكنهن في الحقيقة كن يترجمن مواداً علمية لمركز الأبحاث في الهيئة، وذلك دون الحصول على مقابل مادي أو يكون برنامجهن منتهياً بالتوظيف.

وكشفت إحدى الملتحقات بالبرنامج، أن المسؤولين عليه اشترطوا عليهن عدم المطالبة بتوظيفهن بعد انتهاء، مؤكدين أنه غير منته بالتوظيف، كما اشترطوا عدم مطالبتهن بمبالغ مالية مقابل إنجازهن في ترجمة المواد.

وأضافت الملتحقة، أن المواد العلمية المترجمة لم تحمل أسماء المترجمات، ما حرمهن من حقوقهن الفكرية، مطالبة المسؤولين في الهيئة باعتماد البرنامج ومساعتدهن في الحصول على وظائف وحفظ حقوقهن الفكرية في الترجمة، وذلك وفقاً لـ ” عكاظ ” .