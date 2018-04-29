” الغذاء والدواء ” متهمة بسرقة خريجات اللغة الإنجليزية
هاجمت مجموعة من خريجات تخصص اللغة الإنجليزية، هيئة الغذاء والدواء، متهمات إياها بأنها سرقت مجهودهن طوال 6 أسابيع بلا مقابل.
وأعربت 15 خريجة في تخصص اللغة الإنجليزية، أن الهيئة استعانت بهن في برنامج تدريبي لمدة 6 أسابيع، لكنهن في الحقيقة كن يترجمن مواداً علمية لمركز الأبحاث في الهيئة، وذلك دون الحصول على مقابل مادي أو يكون برنامجهن منتهياً بالتوظيف.
وكشفت إحدى الملتحقات بالبرنامج، أن المسؤولين عليه اشترطوا عليهن عدم المطالبة بتوظيفهن بعد انتهاء، مؤكدين أنه غير منته بالتوظيف، كما اشترطوا عدم مطالبتهن بمبالغ مالية مقابل إنجازهن في ترجمة المواد.
وأضافت الملتحقة، أن المواد العلمية المترجمة لم تحمل أسماء المترجمات، ما حرمهن من حقوقهن الفكرية، مطالبة المسؤولين في الهيئة باعتماد البرنامج ومساعتدهن في الحصول على وظائف وحفظ حقوقهن الفكرية في الترجمة، وذلك وفقاً لـ ” عكاظ ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالخريجات… وكلن الله…
ثم المحامي نجر… وابشرن بحقكن
طلال[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29097 ] نشر منذ 2 ساعتين
أغنية محمدعبده
سرررررررقني
أهدااااااء🤗🤗🤗
الموسيقار[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 2 ساعتين
القانون لايحمي المغفلين … وواضح الموضوع فيه اتفاق مبدئي .. !!
ولكن إثارة الرأي حول هذا الامر .. إنما يدل على فراغ ناقل الموضوع …
ربنا يهديه ويصلح بالوه … ئال ايه وفئ عكااااز ….
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2406 ] نشر منذ 1 ساعة
حقوقهن الفكرية ..كنهن اخترعن ..!!
فيه جانب من القصة مخفي.
محمد[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش تشتكوا هالا واضح ان الاتفاق في شي مو صح من الأول وما كنتوا وافقتوا عليه مو تشتغلوا وترجعوا تبكوا