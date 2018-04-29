” خلفان ” يستنكر إدعاء عبدالملك الحوثي بوراثة النبي: قمة الإجرام
استنكر نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، اليوم الأحد، أفعال مليشيا الحوثي الإيرانية بزعامة عبدالملك الحوثي في أهل اليمن، وإدعائه بأنه وريث النبي ﷺ.
وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ما يفعله عبدالملك الحوثي في أهل اليمن قمة الإجرام، معلقًا ” ما يفعله عبدالملك الحوثي في أهل اليمن قمة الإجرام…يدعي أن وريث النبي وهو إدعاء ما انزل الله به من سلطان إن يقول إلا كذبًا وبهتانًا وزرًا “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46388 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتهتم ولا تستغرب يااخ خلفان ,,
,, هذا المعتوه لعبوا بعقله طواغيت إيران وأهموه انه من ابناء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ،،
،،، وما نبيهم إلا الخميني ،، اللهم احرقه الله قي قبره وفي الآخرة من الخاسرين ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29097 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂