” خلفان ” يستنكر إدعاء عبدالملك الحوثي بوراثة النبي: قمة الإجرام

دبي(صدى):

استنكر نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، اليوم الأحد، أفعال مليشيا الحوثي الإيرانية بزعامة عبدالملك الحوثي في أهل اليمن، وإدعائه بأنه وريث النبي ﷺ.

وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ما يفعله عبدالملك الحوثي في أهل اليمن قمة الإجرام، معلقًا ” ما يفعله عبدالملك الحوثي في أهل اليمن قمة الإجرام…يدعي أن وريث النبي وهو إدعاء ما انزل الله به من سلطان إن يقول إلا كذبًا وبهتانًا وزرًا “.