بالفيديو.. حقيقة الصور المتداولة لمركبات القوة الخاصة المزودة بكاميرات

حمود العنزي(صدى):

بينّت مصادر، حقيقة الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من مركبات القوة الخاصة لأمن الطرق، والتي ظهرت في الصور مزودة بكاميرات رصد ورادار، حيث اتضح أنها مخصصة لرصد السرعة والمخالفات إلكترونيًا.

وأظهر مقطع فيديو، آلية عمل هذه الكاميرات، وطريقة رصدها لمخالفات السرعة، وذلك بعد أن تمّ تدشين عدد من مركبات القوة الخاصّة لأمن الطرق بكاميرات تتولى رصد السرعة وبعض المخالفات إلكترونيًا، فضلًا عن تصوير المخالفة وتزويد المخالف برسالة نصية، وذلك دون الحاجة لتدخل رجل أمن أو استيقاف المركبة، فيما عدا الحالات التي تستوجب استيقافها.

فيما أشارت المصادر، إلى أنه قد تم تفعيل الخدمة على عدد من الطرق، وزُودت مركبات للقوة الخاصّة لأمن الطرق بالخدمة، وتشمل الطرق التي تشهد كثافة حركة.

جدير بالذكر، أنه من المفترض أن تكون هذه الخدمة شاملة لجميع الطرق في وقت قريب، وذلك اتساقًا مع التحول الإلكتروني في عمليات الرصد الآلي للمخالفات المرورية.