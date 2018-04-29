” الكندي لاعتماد المنشآت الصحية ” ينظم ندوة عن ” مواكبة القطاع لرؤية المملكة “

سعيد العجل(صدى):

نظم المجلس الكندي لاعتماد المنشآت الصحية بالتعاون مع جامعة الفيصل ندوةً بعنوان ” مواكبة القطاع الصحي الخاص لأهداف ورؤية المملكة 2030 ” ، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع الصحي الخاص وعدد من الوفد الكندي المصاحب للفعالية.

وتضمنت الندوة دراسة لحالة مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري، كمثال نموذجي لمواكبة القطاع الخاص الأهداف الإستراتيجية الخاصة بوزارة الصحة في برنامج الرؤية، اذ تم استضافة الاستاذ محمد بن عبدالرحمن المشاري نائب رئيس مجلس ادارة المستشفى للحديث عن تجارب المستشفى ومنجزاته في هذا المجال.

واستعرض المشاري خلال الندوة ما انجزته إدارة المستشفى لمواكبة الأهداف، من توقيع عقد مع أكبر الشركات العالمية (SAP) لتطبيق نظام HIMS بالمستشفى، بالإضافة إلى إنشاء برنامج تدريبي منهي بالتوظيف مع عدد من الجمعيات لتدريب فني التمريض.

كما كشف المشاري عن تسجيل المستشفى إنجاز كبير كونه حصد 72% متجاوزاً المتوسط العالمي لثقافة السلامة بالمستشفيات المقدر بـ 65% وهذا ناجم عن التقيد التام بقواعد الجودة والسلامة.

وتحدث المشاري عن مبادرة المستشفى كذلك بفتح عيادات رعاية أولية في عدد من المؤسسات الوطنية الكبرى المتعاقدة مع المستشفى لتقديم الخدمة لموظفي تلك المؤسسات، وافتتاح قسم كامل لمكافحة السمنة بالتعاون مع أفضل الاستشاريين بهذا المجال بالمنطقة الوسطى.