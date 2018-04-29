بالفيديو.. أغرب 10 قصص حقيقية لأشخاص عاشوا في الغيبوبة لسنوات

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أكثر 10 قصص عن أشخاصاً ظلوا في سبات عميق وغيبوبة لعشرات السنين :

1- إدواردا أوبارا

في عام 1970، تم نقل إدواردا أوبارا 16 عاما إلى المستشفى بعد أن فقدت الوعى، ودخلت في غيبوبة عميقة استمرت 42 سنة.

2- الطفلة يا ون

في عام 2009، صدمت سيارة مسرعة في الصين الطفلة يا ون التي تبلغ من العمر 3 سنوات، وأمضت الطفلة 5 أيام في غيبوبة مصابة بجروح خطيرة، لكن بعد استيقاظها من الغيبوبة، حيث تغيرت طباعها، وأصبحت تشرب البيرة يوميًا، بالإضافة إلى تدخين السجائر.

3- ويندي ريتشموند

تدخل البريطانية ويندي ريتشموند في غيبوبة في كل مرة تقول فيها لأحفادها أنها تحبهم!!.

4- تيرى واليس

تورط تيرى واليس عام 1984 في حادث سيارة تركه مشلول من الرقبة حتى القدم، وسقط في غيبوبة ظن الأطباء أنه لن يفيق منها مطلقًا، لكن والديه وضعوه في مركز إعادة تأهيل، وفى عام 2003، أي بعد 19 سنة من وقوع الحادث، استيقظ تيرى، ورأى والدته.

5- سام كارتر

عام 2008، دخل سام كارتر 60 عامًا في غيبوبة بعد المعاناة من فقر دم شديد بسبب انخفاض كريات الدم الحمراء، واعتبر الأطباء أن حالته صعبة للغاية، وأعطوه فرصة 30% فقط للشفاء، لكن زوجته رفضت قبول هذا الأمر.

6- أنجلو دى لوكا

في عام 2010، تم وضع السويسرى أنجلو دى لوكا ” 81 عامًا ” رهن الإقامة الجبرية في منزله لأنه أصبح مدمنا على الجنس، وحدث ذلك بعد أن وقع من على شجرة برقوق، ودخل في غيبوبة لمدة 4 أيام.

7- جان غرزبيسكى

أصيب عام 1988 رجل بولندى يدعى جان غرزبيسكى في رأسه أثناء عمله على خط السكة الحديد، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة استمرت 15 عامًا.

8- ساندرا راليك

يقضي الناس سنوات من حياتهم في تعلم وإتقان لغة ثانية، لكن ساندرا راليك حالتها مختلفة تمامًا، حيث دخلت هذه الفتاة الكرواتية 13 عامًا في غيبوبة لمدة 24 ساعة فقط، وعندما استيقظت، لم تكن قادرة على التحدث باللغة الكرواتية إطلاقًا، لكنها بدلًا من ذلك استطاعت التواصل بشكل مثالى باللغة الألمانية.

9- جوى هوبكينز

دخل البريطانى جوى هوبكينز 22 عاما، في غيبوبة عام 2004 بعد حادث سيارة خطير، وظل لمدة 41 يومًا.

10- جون روش

جون روش هو رجل في ال50 من عمره، كان يعاني من ألم مزمن جعله يشعر بأن هناك حريق على جلده إذا قام أي أحد بلمسه فقط، لذلك قرر الاشتراك في تجربة علاج جذرية تتكون من الدخول في غيبوبة مستحثة طبيًا عن طريق استخدام دواء الكيتامين الذي من المفترض أن يقوم بإعادة تشغيل الجهاز العصبي بالكامل، وأيقظ الأطباء جون بعد 5 أيام من البقاء في الغيبوبة، وأرسلوه إلى المنزل مع جرعات صغيرة من الكيتامين لا تكفى لإحداث غيبوبة أخرى، لكنها مهمة في تكملة العلاج.