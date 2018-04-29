رغم الانتقادات.. هاينكس يدافع عن ليفاندوفسكي

نواف السالم(صدى):

لم يظهر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، خلال مباراة الذهاب التي حسمها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في أليانز آرينا بالشكل المعتاد مما عرضه للعديد من الانتقادات من عشاق النادي البافاري.

ودافع يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ عن ليفاندوفسكي قائلًا: ” روبرت ليفاندوفسكي بالنسبة لي لاعب صاحب إمكانيات رائعة. هل يعتقد الناس حقًا أني لن أدفع به أمام ريال مدريد؟ لقد سجل 39 هدفًا هذا الموسم، وهو شيء يمكن أن يحلم به معظم المهاجمين. ”

وعن إمكانية مشاركة المهاجم البولندي في مباراة الإياب أمام ريال مدريد، بعد تألق ساندرو فاجنر، أوضح هاينكس: ” ساندرو خاض مباراة رائعة أمام آينتراخت لكن ليفاندوفسكي سيبدأ مباراة مدريد ولا نقاش في ذلك. ”