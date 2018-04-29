  • الأحد 29

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متجها إلى جدة

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متجها إلى جدة

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متجها إلى جدة
عادل الحربي(صدى):

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم الرياض متوجهاً إلى جدة.

 

 

 

 

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 ساعات

بحفظ رب العالمين طال عمرك في حلك وترحالك

[ عدد التعليقات: 10014 ] نشر منذ 2 ساعتين

حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز في حله وترحاله …….. الله يوفقه ويسعده ويسدد خطاه للخير

عاش سلمان ملكنا الرجل الهمام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *