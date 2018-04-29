نشر : منذ 3 ساعات 2٬151 2 الاخبار المحلية بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متجها إلى جدة عادل الحربي(صدى): غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم الرياض متوجهاً إلى جدة. الوسوم:الرياض, جدة, خادم الحرمين
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 ساعات
بحفظ رب العالمين طال عمرك في حلك وترحالك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10014 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز في حله وترحاله …….. الله يوفقه ويسعده ويسدد خطاه للخير
عاش سلمان ملكنا الرجل الهمام