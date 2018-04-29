” الزكاة والدخل ” تتيح خدمة ” فوض ” للمنشآت وتوضح آلية استخدامها

علي القحطاني(صدى):

تتيح الهيئة العامة للزكاة والدخل، خدمة ” فوّض ” للمنشآت، حيث يمكنها تفويض المكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي تتعامل معها، لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها اليًا، فضلًا عن إمكانية تفويض أكثر من مكتب محاسبي على خدمات محددة مع تحديد مدة التفويض.

وأوضحت الهيئة، آلية استخدام خدمة ” فوض ” ، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية

2- الضغط على ” خدمة فوّض ” .

3- إدخال الرقم المميز للمكتب المحاسبي أو مقدم الخدمة.

4- تحديد مدة التفويض.

5- تحديد الخدمات للتفويض عليها.

6- لاستكمال عملية التفويض، يتطلب موافقة مقدم الخدمة بتسجيل الدخول على حسابه في بوابة الهيئة وقبول طلب التفويض.

وأرفقت ” الزكاة والدخل ” ، عبر موقعها الإلكتروني، رابط الخدمة:هنا