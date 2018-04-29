يباع في مزاد.. ” التجارة ” تضبط 34 لوح عزل حراري مخالف

عادل الحربي(صدى):

نجحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، في ضبط 34.920 لوح عزل حرارياً تزن ما يزيد عن 40 طناً، مخلفة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بكفاءة الطاقة.

وقام المخالفين بجرش وإعادة هذه المنتجات لمواد أولية وآمنة، ثم بيعها في مزاد علني بعد رفع الغش عنها، لكن تم ضبطهم في جولة رقابية للتجارة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

يشار إلى أن هذه الجولات الرقابية تهدف إلى التحقق من التزام التجار والمصنعين بالمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة الخاصة بالعزل الحراري للمباني، ويستهلك قطاع المباني الطاقة الكهربائية بالمملكة بنحو 29% من الطاقة الإجمالية.