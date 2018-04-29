بالصور.. خادم الحرمين يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية.