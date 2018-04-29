بالصور.. سعد الحريري بالعباءة العربية

بيروت(صدى):

ظهر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، مرتديًا العباءة العربية أثناء افتتاحه فعاليات برنامجه بمنطقة وادي خالد في لبنان.

وتأتي هذه اللفتة رئيس الوزراء اللبناني تقديرًا للعباءة العربية واحترامًا للشعوب والقبائل المعروفة بها، حيث أن البدلة هي الثياب الرسمية لرجال الدولة في لبنان.

وكان ” الحريري ” وصل إلى منطقة وادي خالد في لبنان، اليوم، وسط ترحيب من أهالي المنطقة الذين قاموا باستقباله بنحر الخراف، مواصلًا جولته الشمالية لليوم الثالث والتي استهلها بحضور مهرجان شعبي حاشد في جبل أكروم.