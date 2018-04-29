بالفيديو.. مرابط بالحد الجنوبي يوثق صواريخ ومواقع الحوثيين بعد تطهيرها

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، وثَّقه أحد المرابطين في الحد الجنوبي عبر كاميرا جواله، صواريخ وقذائف ومواقع مليشيا الحوثي الإيرانية، بعد تطهيرها من قبل القوات السعودية.

وأوضح الجندي في المقطع، أنواع القذائف والصواريخ التي وجدت في مخابئ المليشيا الحوثية، وأشكال الألغام البدائية التي صنعتها وزعتها حول معاقلها.

يذكر أن القوات السعودية تواصل تطهيرها للمواقع الحوثية بدعم ومساندة طيران التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، على الشريط الحدودي بين المملكة واليمن.

وتستخدم المليشيا الإيرانية، صواريخها ومقذوفاتها، ضد المناطق السعودية المأهولة بالسكان، إلى جانب المدرعات والدبابات والرقابات العسكرية على الحدود.

يشار إلى أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، كانت قد شنت غارات، مساء السبت، على مواقع وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء.