خوفا من رحيله.. ليفربول يضاعف راتب صلاح الأسبوعي

نواف السالم(صدى):

دفع تألق اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فريقه إلى زيادة راتبه الأسبوعي إلى أكثر من الضعف، وذلك لحمايته من التأثر بالإغراءات المادية التي قد يعرضها عليه نادٍ آخر لضمه؛ حيث أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان على أهبة الاستعداد للحصول على خدمات اللاعب.

وأخذ ليفربول خطوات جادة لبدء المفاوضات مع وكيل أعمال النجم المصري لزيادة راتبه الأسبوعي إلى 185 ألف جنيه إسترليني؛ لغلق كل أبواب الأقاويل أمام رحيل صلاح الذي سجل 43 هدفًا هذا الموسم بينها 31 في الدوري.

ومن المتوقع أن يتم الاتفاق مع صلاح على زيادة راتبه قبل كأس العالم في روسيا هذا العام، حيث من المتوقع زيادة قيمته السوقية في ظل تألقه مع منتخب بلاده بالمونديال.