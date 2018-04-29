” أمن الطرق ” يضبط مخدرات وبطاقات شحن وسيارة مسروقة بمكة
تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق، من القبض على مقيم فلسطيني على طريق مكة – جدة، ومعه حبات من مخدر الكبتاجون، وكذلك ضبط مركبة مسروقة من 6 أشهر في الكعكية، والقبض على صومالييْن على طريق مكة _جدة ومعهما 27 ألف ريال، و12 بطاقة شحن إنترنت.
وتفصيلاً، اشتبه رجال أمن الطرق في شخص يقود مركبة من نوع كيا، وجرى تفتيشها ليتم العثور بداخلها على كيس نايلون، يحتوي على ست حبات من نوع الكبتاجون المحظور، وتم تحرير محضر بالحالة، حيث تحقق مكافحة المخدرات مع المقيم الفلسطيني الجنسية.
وفي الكعكية، تسلمت الشرطة مركبة من نوع لكزس موديل 2014، كانت قد تعرضت للسرقة منذ 6 أشهر وتقدم مالكها ببلاغ حول فقدانها، واكتشف ذلك أحد ألإراد أمن الشميسي الذي استوقفها ليتضح أنها مسروقة وأن هناك بلاغ مسجَّل عن المركبة لدى شرطة المعابدة بمكة، وجرى تسليم الشخص والمركبة لمركز الشرطة.
وعثرت قوات الأمن على نحو 27 ألف ريال و12 بطاقة شحن إنترنت، مع شخصين من جنسية صومالية على طريق مكة-جدة، حاول أحدهما الهرب عند استيقاف المركبة، ولكن تم السيطرة عليه، وتسليمهما بمحضر رسمي لشرطة الجنوبية.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين
دام عزك يا وطن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29097 ] نشر منذ 2 ساعتين
قسم باالله العظيم
أغلب الأجانب يقومون بأعمال
السعودي بنفسه مايتجرأ يسويها
لكن لاغرابه
هذي مو بلدهم
فما همهم
وجلد مهو بجلدك على الشوك جره
عد الفلسطيني يهرج من راس خشمه
لأنه يدري أن محد يقدر يرحله🤔
الشايب[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقويهم