” أمن الطرق ” يضبط مخدرات وبطاقات شحن وسيارة مسروقة بمكة

عادل الحربي(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق، من القبض على مقيم فلسطيني على طريق مكة – جدة، ومعه حبات من مخدر الكبتاجون، وكذلك ضبط مركبة مسروقة من 6 أشهر في الكعكية، والقبض على صومالييْن على طريق مكة _جدة ومعهما 27 ألف ريال، و12 بطاقة شحن إنترنت.

وتفصيلاً، اشتبه رجال أمن الطرق في شخص يقود مركبة من نوع كيا، وجرى تفتيشها ليتم العثور بداخلها على كيس نايلون، يحتوي على ست حبات من نوع الكبتاجون المحظور، وتم تحرير محضر بالحالة، حيث تحقق مكافحة المخدرات مع المقيم الفلسطيني الجنسية.

وفي الكعكية، تسلمت الشرطة مركبة من نوع لكزس موديل 2014، كانت قد تعرضت للسرقة منذ 6 أشهر وتقدم مالكها ببلاغ حول فقدانها، واكتشف ذلك أحد ألإراد أمن الشميسي الذي استوقفها ليتضح أنها مسروقة وأن هناك بلاغ مسجَّل عن المركبة لدى شرطة المعابدة بمكة، وجرى تسليم الشخص والمركبة لمركز الشرطة.

وعثرت قوات الأمن على نحو 27 ألف ريال و12 بطاقة شحن إنترنت، مع شخصين من جنسية صومالية على طريق مكة-جدة، حاول أحدهما الهرب عند استيقاف المركبة، ولكن تم السيطرة عليه، وتسليمهما بمحضر رسمي لشرطة الجنوبية.