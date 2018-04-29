كونتي يؤكد جاهزية فريقه للضغط على توتنهام

طلال الغامدي(صدى):

أكد أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، أن فريقه جاهز للضغط على توتنهام صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ حيث أصبح على بعد نقطتين منه للدخول إلى المربع الذهبي، وذلك بعد فوزه على سوانزي سيتي في مباراة أمس السبت.

وأوضح ” كونتي ” أن فريقه جاهز لفرض المزيد من الضغط على فرق المقدمة، من بينهم ليفربول الذي يواجهه الأحد المقبل على استاد ستامفورد بريدج.

وقال مدرب تشيلسي: ” الحل الوحيد لفرض بعض الضغط على فرق المقدمة هو تحقيق الفوز. فرضنا ضغطًا على توتنهام. كرة القدم ليست بسيطة ويمكن لأي شيء أن يحدث. ”

وأضاف كونتي قائلًا: ” ظهرنا بشكل رائع على المستوى الدفاعي وكان من المهم جًدا لنا الخروج بالنقاط الثلاث. الآن يتبقى لدينا ثلاث مباريات على النهاية ويجب الفوز من أجل الجماهير وعملنا وسنرى بعد ذلك ما سيحدث. ”