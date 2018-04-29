بالفيديو.. بومبيو: لن نغض الطرف عن إيران.. ورؤية 2030 ” ملهمة لأمريكا “
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إيران تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشدداً أن أمريكا لن تغض الطرف عن أنشطتها الإرهابية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، أن إيران تتصرف بشكل أسوأ منذ التوقيع على الاتفاق النووي.
وأوضح أن هناك توافق أمريكي سعودي حول ضرورة إيجاد حل سياسي في اليمن، قائلاً : ” يجب أن نقف معاً ضد الإرهابي ” ، ومشيداً برؤية المملكة 2030 التي وصفها بـ ” الملهمة لنا ” .
اقرأ أيضاً:
” الجبير ” يعلن تأييد الرياض لسياسة ترامب تجاه إيران
فيديو | هذا ماقاله وزير الخارجية الأمريكي عن أمن #السعودية. #الإخبارية pic.twitter.com/KKhsMJsXCQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٩ أبريل ٢٠١٨
فيديو | وزير خارجية #أمريكا يبين بعض أعمال #إيران العدائية. #الإخبارية pic.twitter.com/ohOVED6T1r
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٩ أبريل ٢٠١٨
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 21 دقيقة
………………..