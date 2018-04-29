بالفيديو.. بومبيو: لن نغض الطرف عن إيران.. ورؤية 2030 ” ملهمة لأمريكا “

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إيران تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشدداً أن أمريكا لن تغض الطرف عن أنشطتها الإرهابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، أن إيران تتصرف بشكل أسوأ منذ التوقيع على الاتفاق النووي.

وأوضح أن هناك توافق أمريكي سعودي حول ضرورة إيجاد حل سياسي في اليمن، قائلاً : ” يجب أن نقف معاً ضد الإرهابي ” ، ومشيداً برؤية المملكة 2030 التي وصفها بـ ” الملهمة لنا ” .

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