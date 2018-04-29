فيديو صادم لأب يعاقب ابنته بطريقة غريبة لرفضها الذهاب للمدرسة
عاقب أب صيني ، طفلته بطريقه مروعة عقب أن فقد أعصابه عندما رفضت الذهاب إلى المدرسة، وقرر ربطها خلف دراجته النارية ليتأكد من وصولها إلى فصلها الدراسي.
وظهرت فتاة مربوطة على ظهر دراجة نارية في في مقاطعة قوانجدونج الصينية ، وشوهدت وهي تبكي بينما جسدها مربوطا وساقيها يتدليان بالقرب من العجلة الخلفية ، وعقب إبلاغ الشرطة الصينية تم تحذير الأب من تكرار هذا العمل مرة أخرى .
الحربي[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 18 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، المعدة هِي بيت الداء والدواء ✍🏻✍🏻✍🏻
وبما أن الصينيون يتناولون الكلاب والفئران في وجباتهم الغذائية ؛ فلا غرابة بَعْد ذَلِك
مَا يبدر مِنْهُم من سلوكيات وتصرفات حيوانية 🐀🐶🐷 😂😂😂
فطبيعة الغذاء الَّذِي تتناوله ⬅️⬅️⬅️ سينعكس إما سلباً أو إيجابا علَى حياتك ✍🏻✍🏻✍🏻
لذَلك وبناءً عَلَيْه ؛ أرجو من جَمِيع الإخوة مواطنين ومقيمين الإبتعاد عَن تناول لَحْم الخِنزِير🐷🐖
حتّى لا تذهب مِنْهُم الغيرة والحمية ؛ فيستسيغوا ذهاب نسائهم إلى دور السينما ومخالطة أشباه
الرجال 🔥🔥🔥 أو قيادة السّيّارات المحرَّمة شرعاً في الدّين الإسلامي العَظِيم ✍🏻✍🏻✍🏻💔
أو المخالطة المحرَّمة شرعاً في أماكن العملِ والأسواق و خدمات المرافق العامّة 🔥🔥🔥
ملاحظة : هَذَا التحذير يُعتبر شديد اللّهجة 🔥🔥🔥🌪🌪🌪🔥🔥🔥
مَع وافر المحبة .
انسان[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 16 دقيقة
فكرته يسحبها طلع بس رابطها ب حزام امان
بيض الله وجهه