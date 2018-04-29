فيديو صادم لأب يعاقب ابنته بطريقة غريبة لرفضها الذهاب للمدرسة

بكين(صدى):

عاقب أب صيني ، طفلته بطريقه مروعة عقب أن فقد أعصابه عندما رفضت الذهاب إلى المدرسة، وقرر ربطها خلف دراجته النارية ليتأكد من وصولها إلى فصلها الدراسي.

وظهرت فتاة مربوطة على ظهر دراجة نارية في في مقاطعة قوانجدونج الصينية ، وشوهدت وهي تبكي بينما جسدها مربوطا وساقيها يتدليان بالقرب من العجلة الخلفية ، وعقب إبلاغ الشرطة الصينية تم تحذير الأب من تكرار هذا العمل مرة أخرى .