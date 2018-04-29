فريق طبي ينجح في زراعة كبد أم لطفلها بالسعودي الألماني في القاهرة

سعيد العجل(صدى):

ضمن سلسلـة النجاحات المستمرة للمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة تمكن فريق طبي من اجراء عملية زراعة كبد سيدة إلى ابنها البالغ من 4 سنوات بعد رحلة طويلة و شاقة قامت بها أسرة الطفل لتخفيف أوجاع الأبن من آلم المرض .

حيث أنتهى بهم المطاف و إنهاء معاناة الطفل و استقر بهم الحال بعد توفيق الله إلى إجراء عملية زراعة فص من كبد الأم المتبرعة إلى طفلها المريض بعد دراسة حالتيههما الصحية و التأكد من ملائمة الانسجة بين الطرفين و بعد الحصول على كافة التراخيص المنظمة لذلك في واحدة من أهم المستشفيات الآن في القاهرة مستشفى السعودي الألماني التي اصبحت قبلة لراغبي العلاج بسبب وقوعها بجانب مطار القاهرة الدولي مباشرة .

و يضاف إلى ذلك وجود الفريق الطبي المميز الذي يضم قامات طبية في كافة التخصصات ، ويعد مركز زراعة الكبد في المستشفى من المراكز المتميزة والذي يدار وفقا لأحدث بروتوكولات العلاج العالي و يحقق نتائج طبية ناجحة ، و يعتبر مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة هي ايقونة الخدمات الطبية و امتدادا للخبرة الطويلة و التي بلغت ثلاثون عاما.

و قد تميزت بطاقمها الطبي المتميز و عملها وفقا للمعايير العالمية و التي اصبحت منارة علاجية في منطقة الشرق الأوسط. و الخليج العربي .