فريق طبي ينجح في زراعة كبد أم لطفلها بالسعودي الألماني في القاهرة
ضمن سلسلـة النجاحات المستمرة للمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة تمكن فريق طبي من اجراء عملية زراعة كبد سيدة إلى ابنها البالغ من 4 سنوات بعد رحلة طويلة و شاقة قامت بها أسرة الطفل لتخفيف أوجاع الأبن من آلم المرض .
حيث أنتهى بهم المطاف و إنهاء معاناة الطفل و استقر بهم الحال بعد توفيق الله إلى إجراء عملية زراعة فص من كبد الأم المتبرعة إلى طفلها المريض بعد دراسة حالتيههما الصحية و التأكد من ملائمة الانسجة بين الطرفين و بعد الحصول على كافة التراخيص المنظمة لذلك في واحدة من أهم المستشفيات الآن في القاهرة مستشفى السعودي الألماني التي اصبحت قبلة لراغبي العلاج بسبب وقوعها بجانب مطار القاهرة الدولي مباشرة .
و يضاف إلى ذلك وجود الفريق الطبي المميز الذي يضم قامات طبية في كافة التخصصات ، ويعد مركز زراعة الكبد في المستشفى من المراكز المتميزة والذي يدار وفقا لأحدث بروتوكولات العلاج العالي و يحقق نتائج طبية ناجحة ، و يعتبر مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة هي ايقونة الخدمات الطبية و امتدادا للخبرة الطويلة و التي بلغت ثلاثون عاما.
و قد تميزت بطاقمها الطبي المتميز و عملها وفقا للمعايير العالمية و التي اصبحت منارة علاجية في منطقة الشرق الأوسط. و الخليج العربي .
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