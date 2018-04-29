بالفيديو.. قبل مرور عام على بنائه.. انهيار سقف فصل مدرسي بمتوسطة في الرياض

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو، يوثق سقوط سقف فصل دراسي بإحدى المدارس.

وقال رواد موقع ” تويتر ” ، أنه لفصل بمدرسة ” ابن جماعة ” المتوسطة، الواقعة بحي النسيم الشرقي، في العاصمة الرياض، وذلك في أول عام دراسي بالمبنى الجديد في المدرسة.

ورصد المقطع، آثار انهيار سقف الفصل الدراسي على المقاعد ومحتويات الفصل، حيث بيّن الفيديو الأضرار المادية التي لحقت بالفصل جراء سقوط السقف.