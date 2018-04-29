بالفيديو.. قبل مرور عام على بنائه.. انهيار سقف فصل مدرسي بمتوسطة في الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو، يوثق سقوط سقف فصل دراسي بإحدى المدارس.
وقال رواد موقع ” تويتر ” ، أنه لفصل بمدرسة ” ابن جماعة ” المتوسطة، الواقعة بحي النسيم الشرقي، في العاصمة الرياض، وذلك في أول عام دراسي بالمبنى الجديد في المدرسة.
ورصد المقطع، آثار انهيار سقف الفصل الدراسي على المقاعد ومحتويات الفصل، حيث بيّن الفيديو الأضرار المادية التي لحقت بالفصل جراء سقوط السقف.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 19 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
واين الرقابه !! قمه الاهمال ويدفع ثمنها ارواح صغار
طلال[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 18 دقيقة
يجب ان يتم التفاني الجيد في العمل حتي لايتم مثل هذه الحوادث
خديجه[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا اله الا الله
مكرم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 دقيقة
السبب هم ماغيرهم
المعلمون اصواتهم عاليه
مر ينهرون مر يشرحون بصوت عال
مر يعطسون لين طاح السقف
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2402 ] نشر منذ 16 دقيقة
مثل مظلة مدرسة البنات بمحايل..تحصل المقاول زيدي..
مكرم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 16 دقيقة
عبث المعلمين