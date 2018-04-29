” التخصصات الصحية ” تحتفل بتخريج أكثر من 1300 طبيب وصيدلاني وممرض .. غدا

علي القحطاني(صدى):

تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، غداً , برعاية وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بتخريج أكثر من 1300 طبيب وممرض وصيدلاني يمثلون الدفعة 21 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن هذا العدد الكبير من الخريجين يجسد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة نحو القطاع الصحي، حيث سينضمون إلى المرافق الصحية حاملين العلم والمهارة لخدمة مجتمعهم ووطنهم، والعمل الدؤوب لرفع كفاءة القطاع الصحي بما يحقق التقدم والازدهار لوطننا، معرباً عن شكره وتقديره لكل الجهات التي شاركت في تدريب الخريجين خلال السنوات الماضية ليحتفى بهم اليوم وينضمون إلى زملائهم في المرافق الصحية.

وأفاد أن نحو 10 آلاف طبيب وطبيب أسنان وصيدلي وممرض يحملون شهادة الاختصاص السعودية في 97 تخصصاً صحياً عاماً وفرعياً، لافتاً إلى أنها تعد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي، وحظيت بالاعتراف العالمي وتمنحها الهيئة للخريجين بعد اكمالهم متطلبات التدريب واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.

وأكد الأمين العام، أن الأطباء السعوديين على قدر عال من الكفاءة ويتميزون بالمهارة والعلم فضلا عن حرصهم على التزود بالمستجدات الطبية التي تحافظ على مستوياتهم العالية وتسهم بشكل فعال في تطوير أدواتهم من أجل خدمة مجتمعهم , مقدماً الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على ما يولونه من اهتمام ورعاية للقطاع الصحي، ولمعالي وزير الصحة على رعايته هذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تفخر بها “الهيئة”.